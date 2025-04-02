Зустріч Дмитрієва з Віткоффом відбудеться в Білому домі.

Зустріч ключового переговірника Кремля Кирила Дмитрієва зі спецпредставником американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом відбудеться вже сьогодні.

Про це в соцмережі X повідомила журналістка CBS News Сара Кук із посиланням на власні джерела. За її даними, зустріч відбудеться в Білому домі. Офіційних повідомлень про це поки що не було.

Журналістка додала, що Міністерство фінансів США тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Держдепартамент міг видати йому візу для приїзду в США.

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Нагадаємо, Дмитрієв є наближеним Путіна і брав участь у переговорах в Ер-Ріяді, де російські та американські чиновники обговорювали закінчення війни в Україні.

Візит Дмитрієва до США

Сьогодні з'явилася інформація про те, що цього тижня очікується приїзд ключового переговірника Кремля Кирила Дмитрієва до Вашингтона для переговорів із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Повідомлялося, що Дмитрієв, глава суверенного фонду добробуту РФ, призначений російським диктатором Путіним спеціальним інвестиційним і міжнародним економічним посланцем, зустрінеться з Віткоффом. Чиновники обговорять двосторонні відносини США і РФ, а також закінчення війни Росії проти України. Журналісти припустили, що цей візит покликаний послабити напругу, що виникла між Трампом і Путіним.

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