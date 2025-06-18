Келлог їде до Лукашенка говорити про переговори України та Росії, - Reuters

Такі дипломатичні візити потребують тонких переговорів і можуть бути змінені або скасовані в останню хвилину.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог може відвідати Білорусь для зустрічі з диктатором Олександром Лукашенком, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

У Білорусі Келлог, ймовірно, зустрінеться з самопроголошеним президентом Лукашенком. Про це стало відомо відразу з чотирьох дипломатичних джерел, проте офіційного підтвердження поки що немає.

За словами двох джерел, точний порядок денний наразі невідомий. Водночас Келлог у приватних розмовах заявляв, що вважає цю поїздку потенційним кроком до започаткування мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

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Державний департамент США, Білий дім, сам Келлог, а також посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися коментувати цю інформацію. Як зазначає Reuters, такі дипломатичні візити потребують тонких переговорів і можуть бути змінені або скасовані в останню хвилину.

У разі реалізації візиту, Келлог стане найвищим представником США, який відвідає Білорусь за останні роки. Востаннє подібний візит відбувся у 2020 році, коли державний секретар США Майк Помпео прибув до Мінська в межах спроб налагодити відносини з Лукашенком на тлі охолодження його контактів із Москвою.

Переговори у тупику - що відомо

Як повідомляв УНІАН, иирні переговори щодо припинення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут. Київ наполягає на повному виведенні російських військ із окупованих територій, тоді як Москва висуває неприйнятні для України умови, включно з визнанням анексії. Додатково ситуацію ускладнює позиція США та союзників, які підтримують Україну зброєю, і не бачать підстав для компромісів без фундаментальних змін у поведінці Кремля.

Ситуацію можуть змінити санкції. Водночас Дональд Трамп заявив, що поки утримується від цього рішення, оскільки хоче спочатку побачити, чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією.

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