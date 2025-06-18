В офісі Зеленського не вірять, що з Лукашенка буде якась користь.

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, ймовірно, планує візит до Білорусі. Це може бути спробою знайти новий підхід до Кремля у прагненні США закінчити війну в Україні, заявив у коментарі "РБК-Україна" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мені здається, що пан Келлог шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб'єктним і може повпливати в чомусь на Путіна, і хоче отримати ще одну комунікаційну доріжку, по якій він буде рухатись", – вважає Подоляк.

Сам радник голови ОП вважає білоруську стратегію американців помилковою від початку, оскільки, за його словами, Лукашенко не має достатнього впливу і загалом діє досить обережно. На думку Подоляка, білоруський диктатор надто сильно боїться Путіна і надто сильно залежить від Росії, щоб втручатися у питання війни в Україні.

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"[У Білорусі] практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Тобто, суб'єктності Білорусі, як держави, сьогодні не існує", – пояснив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що Китай є чи не єдиною країною світу, яка дійсно може вплинути на поведінку Кремля.

"Але Китай, по-перше, має свій конфлікт зі США. І Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди з точки зору миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли?" – заявив Подоляк.

Візит Келлога до Білорусі: що відомо

Як писав УНІАН, раніше сьогодні у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що спецпредставник президента США Кіт Келлог планує відвідати Білорусь і зустрітися з Олександром Лукашенком. Начебто у такий спосіб американці шукають шлях до переговорів про завершення війни в Україні.

Однак колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко висловив сумнів, що Лукашенко може стати посередником у мирних переговорах України та РФ. За його словами, на це не погодиться ані Київ, ані Москва.

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