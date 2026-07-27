Китай побудував в пустелі копії кораблів США і атакує їх ракетами, - ЗМІ

Китай демонстративно відпрацьовує удари по конкретних об'єктах, готуючись до вторгнення на Тайвань.

Китай створив у пустельних районах масштабну мережу повнорозмірних макетів американських і тайванських військових та урядових об'єктів, використовуючи їх для випробувань далекобійної зброї й підготовки до можливого конфлікту навколо Тайваню. Про це пише Business Insider із посиланням на супутникові знімки численних полігонів у різних регіонах Китаю.

Як йдеться у публікації, Пекін уже давно будує не лише копії американських військових кораблів, а й моделі авіабаз, винищувачів, військово-морських баз США та навіть урядового кварталу Тайбея. За словами авторів, ці об'єкти використовуються для тестування нових ракетних систем і технологій зі штучним інтелектом на тлі підготовки КНР до можливого встановлення контролю над Тайванем.

Дослідник георозвідки компанії The Intel Lab Дем'єн Саймон зазначив, що висока точність відтворення таких об'єктів свідчить про їхню конкретну спрямованість.

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Видання також звертає увагу на будівництво повномасштабних копій президентської адміністрації Тайваню та інших урядових будівель. Експерти вважають, що вони призначені для відпрацювання сценаріїв штурму тайваньської столиці. Аналітик компанії Janes Шон О'Коннор пояснив, що військові фактично тренуються діяти в умовах, максимально наближених до реальних.

Окрему увагу Китай приділив американській військово-морській базі Йокосука в Японії та тайванській базі Су'ао, макети яких також збудували. За даними супутникових знімків, на них Китай проводив випробування ракет, завдаючи ударів по копіях кораблів і причалів. Експерти вважають, що такі навчання дозволяють перевіряти ефективність далекобійних систем озброєння, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет і балістичних комплексів.

Колишній контрадмірал ВМС Індії Монті Кханна назвав масштаби китайської підготовки безпрецедентними. Аналогічної думки дотримується й Дем'єн Саймон, який звернув увагу на характер ракетних випробувань.

"Це не демонстрації на близькій відстані в контрольованих умовах. Ми бачимо пуски ракет із відстані в багато кілометрів… Уже це саме по собі свідчить про реальні можливості завдавати далекобійних ударів", - заявив фахівець.

Видання зазначає, що подібні тренування на макетах реальних об'єктів виконують не лише практичну, а й психологічну функцію. За словами американського військового експерта Томаса Шугарта, демонстрація таких полігонів є сигналом для Японії, США та Тайваню про готовність Китаю до можливого військового протистояння.

"Це послання Японії: "Якщо буде бій, ви будете в ньому брати участь". Це послання США: "Якщо ви спробуєте втрутитися, ми завдамо удару по ваших базах". А Тайваню – що "ми тренуємося захопити вашу столицю", – сказав Шугарт.

Китайська загроза

Як писав УНІАН, Китай дедалі активніше переймає від Росії військові знання, технології та бойовий досвід, здобутий у війні проти України. З 2024 року китайські військові тренуються на полігоні біля Волгограда, вивчаючи використання дронів, бої в міській забудові, штурм укріплень та польову медицину, а також отримують доступ до російських технологій у сфері ППО, підводних човнів і систем раннього попередження.

Експерти наголошують, що навіть обмежене посилення такої співпраці може дати Китаю перевагу у війні за Тайвань, де ключову роль відіграватимуть безпілотники, ракети та субмарини.

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