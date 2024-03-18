Поїздка відбувається в умовах, коли Пекін прагне знизити рівень ворожості ЄС щодо зв'язків Китаю з Росією.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня. Це стане його першою поїздкою до Європи після пандемії.

Видання Politico пише, що поїздка китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити відносини з Європою, зіпсовані через "безмежне партнерство" Сі з Володимиром Путіним попри війну проти України.

Але настрій у Франції, найімовірніше, буде іншим порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між двома країнами, сказала людина, знайома з підготовкою до поїздки.

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"Це буде менш святково і більш ґрунтовно, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", - сказав співрозмовник. "Ми вимагаємо взаємності у відносинах із Китаєм, зокрема, у ключовій галузі екологічного переходу".

За поїздкою, яка планувалася кілька місяців, пильно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом у квітні.

Офіційні особи розповіли, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії - інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

За їхніми словами, цей посил було посилено під час європейського турне китайського спецпосланника Лі Хуея на початку цього місяця для обговорення майбутнього України. В офіційному повідомленні міністерства закордонних справ Китаю йдеться про те, що Лі пообіцяв "підтримати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

Відносини Китаю та Європи - головні новини

Останніми місяцями Пекін намагається повернути назад рух Європи в бік зниження ризику, який, на його думку, потрапляє під вплив США.

Китай люто відреагував на безпрецедентне рішення ЄС минулого місяця внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією. Його величезна індустрія електромобілів також близька до того, щоб вступити в торговельну війну з європейськими регуляторами, які звинувачують китайську державу в субсидуванні цих гігантів, що розвиваються.

З іншого боку, Пекін прагне до того, щоб європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, оскільки місцева економіка зазнає величезних труднощів і потрясінь через нестабільний ринок нерухомості.

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