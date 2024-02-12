Щоправда шанси на ухвалення такого рішення виглядають не надто високими.

У наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії вперше можуть з’явитися обмеження і щодо китайських компаній, які підтримують російську агресію. Про це йдеться у публікації Bloomberg.

За даними журналістів, чергова порція санкцій Європейського Союзу може торкнутися близько двох десятків компаній, з яких три – китайські. Крім того, у проекті санкційного пакету, з яким ознайомився Bloomberg, також зазначені компанії з Гонконгу, Сербії, Індії, Туреччини й інших країн. Обмеження заборонятимуть європейським компаніям торгувати з фігурантами цього списку.

Якщо це рішення ухвалять, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження щодо компаній з материкового Китаю через російське вторгнення в Україну. Раніше ЄС вже пропонував включити до санкційного списку кілька китайських фірм, але у попередні рази ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів і застереження збоку Китаю.

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Bloomberg зазначає, що Пекін є важливим торговим партнером для низки європейських країн, зокрема для Німеччини. А для ухвалення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, російський нафтовий танкер здійснив майже миттєвий розворот біля берегів Португалії після того, як потрапив під санкції США. Судно NS Leader, яке повністю належить РФ, прямувало до порту Приморськ на Балтійському морі, коли 8 лютого було запроваджено санкції, пише Bloomberg.

Також ми розповідали, що Рада ЄС зробила перший крок до "освоєння" заморожених активів РФ. В МЗС України вважають, що це рішення відкриває шлях до використання на користь України прибутків від заморожених російських активів.

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