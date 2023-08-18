Експерти відзначають схожість північнокорейської Hwasong-18 і російської балістичної ракети "Тополь-М".

Новітня міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї Hwasong-18 - перша міжконтинентальна балістична ракета, що працює на твердому ракетному паливі, - викликала нові дебати про можливу роль Росії в стрімкому розвитку ракет цієї держави.

Як повідомляє Reuters, у звіті, опублікованому Центром стратегічних та міжнародних досліджень, стверджується, що міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18, ймовірно, є результатом технічної співпраці з Росією.

Hwasong-18 був випробуваний двічі - в квітні, а потім 12 липня, що стало найтривалішим польотом за всю історію випробувань північнокорейської ракети. Відзначається, що це перша міжконтинентальна балістична ракета КНДР, що використовує тверде паливо, що може забезпечити більш швидке і легке розгортання ракет під час війни.

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"Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з боку російського уряду і його вчених", - відзначили експерти, додавши, що зовнішня схожість передбачає, що Росія, можливо, вирішила передати Північній Кореї сучасну 50-тонну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М".

За словами дослідників Центру досліджень нерозповсюдження (CNS), Hwasong-18 явно черпає натхнення в конструкції російських ракет, в даному випадку "Тополь-М" і "Ярс", як і багато інших північнокорейських ракет.

"Ми не виключаємо можливості того, що російські організації могли допомогти Північній Кореї в розробці цієї системи", - йдеться у звіті дослідників.

Однак, за їхніми словами, уважне вивчення зображень, відео і характеристик ракети показує явні відмінності, які виключають можливість того, що Росія передала повну систему міжконтинентальних балістичних ракет, підкреслили вони, пославшись на серйозні відмінності в системах наведення і третіх ступенях ракет.

Дослідники додали, що деякі з систем Hwasong-18 більше нагадують китайську зброю, а КНДР публічно розробляє твердопаливні ракети як мінімум з 2017 року.

Маркус Шиллер, європейський експерт з ракет, також стверджує, що успіх Північної Кореї у випробуваннях свідчить про те, що вона отримала підтримку ззовні. Шиллер, однак зазначає, що за лідера Кім Чен Ина північнокорейські ракети виходили з ладу частіше, ніж у минулому, що свідчить про те, що Кім використовував більше домашніх розробок, ніж його попередники.

Ракети КНДР - що відомо

13 липня Північна Корея заявила, що вдруге нібито запустила свою найновішу балістичну ракету Hwasong-18. За даними Міноборони Японії, Hwasong-18 пролетіла близько тисячі кілометрів, залишаючись у повітрі протягом 74 хвилин. Тоді США заявили, що цей запуск може дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні, а в Японії назвали його загрозою регіональній стабільності і миру.

Нещодавно в Південній Кореї заявили, що Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету на знак протесту проти саміту між США, Південною Кореєю та Японією.

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