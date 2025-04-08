Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився повідомляти будь-які деталі щодо майбутнього розміщення британських військ в Україні.
Як передає BBC, під час засідання парламентського комітету зі зв'язків з громадськістю у нього запитали, скільки британських військовослужбовців залучать до "коаліції охочих", і чи варто чекати на підтримку будь-якої мирної угоди з боку Сполучених Штатів Америки.
Британський прем'єр відповів, що наразі не може надати комітету жодних конкретних деталей щодо кількості військ чи дати їхнього розміщення в Україні. За його словами, "політичний імпульс" створюється завдяки учасникам коаліції, і вони з президентом Франції Еммануелем Макроном об'єднують свої зусилля.
Стармер також повідомив, що високопосадовці міністерств оборони України та Британії тісно співпрацюють над деталями будь-якої військової операції.
Коаліція охочих
Як відомо, раніше Франція та Велика Британія очолили "коаліцію охочих" - групу країн, які прагнуть посилити підтримку України на тлі російської агресії.
Метою коаліції є забезпечення безпеки та суверенітету України шляхом надання військової допомоги та створення миротворчих сил для підтримки потенційної мирної угоди.
Нещодавно у Києві пройшла перша "фундаментальна" зустріч між українською, французькою та британською військовими делегаціями. Президент Володимир Зеленський вважає, що їм знадобиться ще місяць на узгодження всіх деталей.