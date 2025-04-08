Наразі українські та британські високопосадовці обговорюють деталі майбутньої операції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився повідомляти будь-які деталі щодо майбутнього розміщення британських військ в Україні.

Як передає BBC, під час засідання парламентського комітету зі зв'язків з громадськістю у нього запитали, скільки британських військовослужбовців залучать до "коаліції охочих", і чи варто чекати на підтримку будь-якої мирної угоди з боку Сполучених Штатів Америки.

Британський прем'єр відповів, що наразі не може надати комітету жодних конкретних деталей щодо кількості військ чи дати їхнього розміщення в Україні. За його словами, "політичний імпульс" створюється завдяки учасникам коаліції, і вони з президентом Франції Еммануелем Макроном об'єднують свої зусилля.

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Стармер також повідомив, що високопосадовці міністерств оборони України та Британії тісно співпрацюють над деталями будь-якої військової операції.

Коаліція охочих

Як відомо, раніше ​Франція та Велика Британія очолили "коаліцію охочих" - групу країн, які прагнуть посилити підтримку України на тлі російської агресії. ​

Метою коаліції є забезпечення безпеки та суверенітету України шляхом надання військової допомоги та створення миротворчих сил для підтримки потенційної мирної угоди. ​

Нещодавно у Києві пройшла перша "фундаментальна" зустріч між українською, французькою та британською військовими делегаціями. Президент Володимир Зеленський вважає, що їм знадобиться ще місяць на узгодження всіх деталей.

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