Після нападу Абе госпіталізували, подробиць про його стан не оголошували, відомо лише, що у нього відбувалася зупинка серця.

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як був поранений під час виступу з передвиборчою промовою на заході Японії.

Політик помер у лікарні медичного університету Нари, повідомив телеканал NHK. Абе було 67 років.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Сіндзо Абе, який перебував на посаді з 2012 року, оголосив про складання повноважень за станом здоров'я. Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров'я. Абе переобрали на пост прем'єра в грудні 2012 року. Серед усіх глав урядів Японії він лідирував за кількістю безперервних днів перебування на цій посаді.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що екс-прем'єр виступав у місті Нара, коли в нього вистрілили.

Поліція підтвердила затримання 41-річного чоловіка за підозрою в замаху на вбивство. Японський телеканал NHK повідомив, що підозрюваний служив у морських силах самооборони протягом трьох років у 2000-х роках.

Абе був госпіталізований, подробиць про його стан не оголошували, повідомлялося лише, що у нього була зупинка серця.

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