Після інциденту віцепрезидент віджартувався, що просто не хотів віддавати цей трофей.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вляпався у курйозний інцидент. Високопосадовець зламав кубок під час нагородження університетської команди штату Огайо з американського футболу, повідомляє ABC News.

Зазначається, що команду Buckeyes нагороджували після перемоги в північноамериканській студентській лізі NCAA з американського футболу. У церемонії нагородженні брали президент США Дональд Трамп та Джей Ді Венс.

Віцепрезидент намагався взяти кубок, щоб вручити його Buckeyes, але 15-кілограмовий трофей несподівано розламався на дві частини.

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"Я не хотів, щоб трофей дістався комусь іншому після мене, тому вирішив його розбити", – пожартував Венс в Х після інциденту.

Перемога Buckeyes

У січні 2025 року команда Ohio State Buckeyes здобула свою дев’яту національну футбольну першість, перемігши Notre Dame з рахунком 34–23 у фіналі College Football Playoff.

14 квітня гравці відвідали Білий дім, де їх зустріли президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Після нагородження команда подарувала Трампу футболку з написом Trump 47.

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