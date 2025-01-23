Нова адміністрація в США має геть інший погляд на шляхи закінчення війни в Україні, ніж це бачать в Європі.

Нова президентська адміністрація США має намір кардинально змінити підхід щодо зусиль із закінчення війни. Замість обіцянок посилення України зброєю, в команді Дональда Трампа хочуть розпочати діалог з Володимиром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти звернули увагу на те, як контрастували між собою меседжі, які на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня озвучували європейські партнери України та американці з нової адміністрації.

Так, генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв, що Україна зрештою приєднається до військового альянсу, і стверджував, що переговори з РФ слід починати лише після того, як Україна матиме достатньо сильну позицію.

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"Якщо ми досягнемо поганої [мирної] угоди, це означатиме лише те, що ми побачимо, як президент Росії "даватиме п’ять" лідерам Північної Кореї, Ірану та Китаю", – сказав він і додав, що найкращий спосіб запобігти новому вторгненню Росії, це взяти Україну в НАТО.

Однак уповноважений Трампа зі спеціальних місій Річард Гренелл, який виступив на форумі по відеозв’язку, запевнив, що США не згодні на розширення блоку, поки деякі країни-члени не виконують зобов’язань щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

Помітними були розбіжності і щодо необхідності мирних переговорів. Більшість європейських країн, особливо на сході континенту, не хочуть переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, доки він не продемонструє те, що вони вважають справжнім бажанням покласти край конфлікту. Адміністрація Трампа вважає, що негайні прямі переговори є єдиним способом покласти край конфлікту.

"Ми вважаємо досить шокуючим те, що в Європі так багато міністрів закордонних справ, так багато американських політиків того часу, які просто не намагалися зупинити війну. Володимир Путін і Джо Байден не спілкувалися більше трьох з половиною років. Тепер ми вважаємо, що це обурливо. Американський народ вважає це обурливим", — сказав представник Трампа.

Трамп і сподівання на мир в Україні

Як писав УНІАН, мирний план Трампа, найімовірніше, передбачатиме територіальні поступки з боку України. В обмін на ці поступки Захід надасть Києву свої гарантії безпеки.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп пригрозив заборонити російський експорт до США, якщо Москва не погодиться на мирну угоду. Однак Кремль, імовірно, проігнорує це попередженння, оскільки Росія і так майже нічого не продає в Америку.

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