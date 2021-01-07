Конгрес вже проголосував проти спроби скасувати волю виборців Арізони.

Конгрес США поновив роботу після термінової евакуації внаслідок захоплення будівлі Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

Про це у Twitter повідомляє NBC New York й публікує відповідне відео.

Watch Live: Congress has reconvened after a pro-Trump mob stormed the U.S. Capitol earlier in the day. https://t.co/ChVci2zsQa — NBC New York (@NBCNewYork) January 7, 2021

Як повідомляє "ЄвроПравда", Конгрес вже проголосував проти спроби скасувати волю виборців Арізони. Це рішення розглядалося напередодні його захоплення прихильниками Трампа. Зазначається, що після захоплення Капітолію цю резолюцію підтримала та частина республіканців, що досі уникала цього.Читайте такожУ Вашингтоні режим НС продовжено до інавгурації, під час протестів загинули вже чотири людини

Штурм Капітолію: що сталося

Через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа були зірвані засідання Сенату і Палати представників США. У конгресі в цей день повинні були затвердити підсумки президентських виборів, на яких, за офіційними даними, переміг демократ Джо Байден.

На поточний момент Капітолій очищений від демонстрантів.

У ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, повідомляє AP з посиланням на начальника поліції Вашингтона Роберта Конті. Одна з померлих - застрелена поліцією Капітолію жінка, про яку повідомлялося раніше. Крім неї, ще три людини померли в медичних установах.

Низка американських ЗМІ заявила, що встановлено особу застреленої жінки. Fox News і Kusi News пишуть, що вона була ідентифікована як Ешлі Беббіт. Жінка була ветераном ВПС США з 14-річним стажем і переконаною прихильницею президента Дональда Трампа.

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Автор: Ольга Робейко