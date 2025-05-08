Конклав у Ватикані: посол назвав ім'я 'найбільш проукраїнського' кандидата

При цьому дипломат зазначив, що є декілька кардиналів, які мають "дуже категоричну" позицію щодо підтримки України.

У Ватикані триває конклав з обрання нового Папи Римського. Найбільш проукраїнським кандидатом на папський престол є кардинал Курт Кох.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш. Дипломат нагадав, що у 2022 році Кох чітко охарактеризував позицію Московського патріархату як таку, що суперечить основам християнського вчення.

"По-перше, за будь-яких виборів у церкві говорять, що керує Святий Дух і він обирає. Тому будь-який вибір – ідеальний, бо він має натхнення від Святого Духа. Щодо кардинала Коха, то він голова декастерії сприяння християнській єдності. Він ще у червні 2022 року зробив дуже чіткі заяви, охарактеризував політику Московського патріархату як таку, яка категорично суперечить основам християнського вчення, що фактично є єретичною", – зазначив Юраш.

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Посол висловив Коху вдячність за таку позицію і додав, що інших заяв щодо цього він не робив, отже позиція не змінилася:

"Тобто він справді один з тих, хто є найбільш налаштованим до України у всій Ватиканській курії. Є ще декілька кардиналів, які дуже категоричні у підтримці України".

Голосування за нового Папу Римського

21 квітня 2025 року пішов з життя Папа Римський Франциск. 88-річний понтифік помер у своїй резиденції.

Поховали його 26 квітня в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. На прощання з понтифіком приїхали десятки тисяч осіб, зокрема й іноземні лідери. В тому числі там був присутній український президент Володимир Зеленський.

Тепер кардинали мають обрати нового Папу Римського, який поведе за собою 1,4 мільярда католиків світу. Конклав розпочався 7 травня у Ватикані. Поки кардинали не обрали нового Папу.

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