Кардинали зберуться на голосування 8 травня.

У перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димаря Сикстинської капели повалив чорний дим.

CNN зазначає, що очевидного фаворита серед претендентів у наступники Папи Франциска наразі немає. Усі 133 кардинали, які брали участь у голосуванні, повернулися до резиденції Санта-Марта у Ватикані, де залишатимуться в ізоляції. Вони знову зберуться на голосування у четвер, 8 травня.

"Всі кардинали дали присягу на збереження таємниці і відмовилися від своїх електронних пристроїв, щоб запобігти спілкуванню за межами конклаву, витоку інформації або зовнішньому спостереженню. Кардинали і співробітники Ватикану отримають свої телефони і пристрої назад тільки після закінчення конклаву. Порушення клятви секретності тягне за собою автоматичне відлучення від церкви", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

Протягом наступних трьох днів відбуватиметься до чотирьох раундів голосування на день. Два проводитимуть вранці і два вдень. Якщо на п'ятий день (а це неділя), нового понтифіка все ще не оберуть, кардинали отримають перерву в голосуванні та матимуть час на молитву.

Два останніх Папи Римських – Бенедикт XVI і Франциск, були обрані на другий день голосування. Їхній попередин Іван Павло ІІ був призначений на третій день.

Голосування за нового Папу Римського

21 квітня 2025 року пішов з життя Папа Римський Франциск. 88-річний понтифік помер у своїй резиденції.

Поховали його 26 квітня в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. На прощання з понтифіком приїхали десятки тисяч осіб, зокрема й іноземні лідери. В тому числі там був присутній український президент Володимир Зеленський.

Тепер кардинали мають обрати нового Папу Римського, який поведе за собою 1,4 мільярда католиків світу. Конклав розпочався 7 травня у Ватикані.

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