На церемонію прощання з Папою прибули світові лідери, духовенство та тисячі вірян.

У суботу, 26 квітня, в Римі на площі Святого Петра проходить церемонія прощання з Папою Франциском. Понтифік помер у Великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років.

Похорон Папи Франциска відбувається за його власним заповітом з деякими відхиленнями від традиції. Обряд очолює декан колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре. Замість традиційних трьох трун (з кипарису, свинцю та дуба), понтифік заповідав використовувати лише одну — дерев'яну, оббиту цинком.

Франциск також побажав бути похованим не в соборі Святого Петра, як завжди, а в улюбленій базиліці Санта-Марія-Маджоре за межами Ватикану. Прощальна служба пройшла у соборі Святого Петра, звідки тіло понтифіка пронесли через "двері смерті" під дзвін 10-тонного похоронного дзвону.

Відео дня

Пряма трансляція похорону Папи Франциска з Ватикану:

На церемонію прощання з Папою прибули світові лідери, духовенство та тисячі вірян. Порядок заходу передбачає офіційне прощання представників держав і особисту участь багатьох вірян.

Трансляція похорону Папи Франциска українською:

Зазначимо, що на прощання з Папою прибув український президент Володимир Зеленський. Також присутній президент США Дональд Трамп. Перед церемонією обидва провели двосторонні переговори.

Зеленський стоїть практично поруч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Трохи далі від них - Трамп. Також на церемонії присутні британський принц Вільям, генсек ООН Антоніу Гутеріш, експрезидент США Джо Байден, прем'єр Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Усрула фон дер Ляйєн та інші світові політики.

Оновлено о 12:39. Під час промови кардинал Ре згадав про те, що Папа Франциск працював над проблемами мігрантів. На ці заяви натовп відреагував оплесками. За даними Reuters, Ватикан нарахував 200 тисяч людей на прощанні з понтифіком.

Окремо кардинал нагадав, що Папа вчив домовлятися у конфліктах та проявляти співчуття:

"Будуйте мости, а не стіни - це заклик, який він часто виголошував".

Кардинал похвалив понтифіка як людину, яка "торкнулася розумів і сердець людей", яка була "уважна до знаків часу".

Він додав: "Незважаючи на свою слабкість і страждання до кінця, Папа Франциск вирішив йти цією дорогою жертовності до останнього дня свого земного життя".

Він сказав, що Франциск "був Папою серед людей, з відкритим серцем до всіх".

Наприкінці меси хор співатиме латинською мовою: "Нехай ангели ведуть вас до раю. Нехай мученики прийдуть і привітають вас і заведуть вас у святе місто, новий і вічний Єрусалим".

Після богослужіння тіло Папи Франциска буде доставлено процесією вулицями Риму до місця його останнього спочинку в його улюбленій церкві, базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав УНІАН, 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Ватикан назвав причину смерті - інсульт і необоротна серцева недостатність. Незадовго до смерті понтифік понад п'ять тижнів лежав у лікарні з подвійною пневмонією.

Похорон Папи Римського відбудеться 26 квітня. Остаточно дату затвердять на першій Конгрегації кардиналів. За заповітом Франциска, місцем його спокою стане церква Санта-Марія-Маджоре.

Після цього у Ватикані обиратимуть нового Папу Римського. Протягом 20 днів у Ватикані скличуть конклав кардиналів, які братимуть участь у голосуванні в Секстинській капелі.

Якщо вибори пройдуть успішно, то на площі святого Петра буде подано білий дим. А якщо фаворита не буде, то випустять чорний дим.

Вас також можуть зацікавити новини: