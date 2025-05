Будь-які контакти із зовнішнім світом кардиналам тепер заборонені.

У Ватикані розпочався конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського. Як випливає з трансляції Sky News, 133 кардинали, які приїхали до Риму, зібралися в Сикстинській капелі. Саме тут вони оберуть наступника Папи Римського Франциска.

Після цього сторонні люди залишили капелу, а двері до неї зачинилися - момент проголошення фрази extra omnes ("все геть") ознаменував початок конклаву. Будь-які контакти із зовнішнім світом кардиналам тепер заборонені.

Під час виборів проводять кілька раундів голосування, і після кожного з них бюлетені спалюють, а з труби над Сикстинською капелою йде дим, який сигналізує, чи обрано нового Папу. Якщо дим чорний, значить, жоден кандидат не отримав необхідної більшості голосів (дві третини плюс один голос - цього року 89), якщо білий - значить, вибори відбулися.

У перший день конклаву відбудеться тільки один раунд голосування. Перший дим очікується не раніше 19:00 за місцевим часом. Наступні раунди відбуватимуться вже в інші дні. Два попередні конклави у 2005 і 2013 році тривали два дні.

Конклав у Ватикані - останні новини

Перед початком конклаву 133 кардиналам надали книгу з досьє на близько 40 потенційних кандидатів. Книга під назвою The Report on the College of Cardinals оцінює погляди кардиналів на такі теми, як благословення одностатевих пар, висвячення жінок на дияконів і контрацепція. Автори заклали в цю працю очевидний підтекст: бажано вибрати понтифіка, який відхилиться від курсу Франциска.

