Станеться це вже наступного тижня.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував підписання угоди про видобуток корисних копалин з Україною. Документ може бути підписаний вже наступного тижня.

Таку заяву Трамп зробив під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Білому Домі. Американський лідер також уточнив, у який день буде підписано угоду

"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана в четвер. Наступного четверга (24 квітня, – УНІАН), найближчим часом. У нас є угода про це", – сказав він.

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Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що "меморандум про наміри" між Україною та США може бути підписаний вже сьогодні. Водночас робота над повною угодою все ще триває.

Угода про корисні копалини

Як відомо, первісну угоду про корисні копалини Україна та США мали підписати ще в лютому, під час візиту президента Зеленського до Вашингтона. Проте тоді в Білому домі сталася перепалка, український лідер достроково покинув будівлю, а угоду так і не підписали.

За даними ЗМІ, відтоді проєкт угоди змінився. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Штати пом'якшили свої вимоги щодо того, скільки коштів має повернути Україна, які отримала за час повномасштабного вторгнення РФ, з 300 млрд доларів до близько 100 млрд доларів. У Міністерстві економіки України кажуть, що в рамках переговорів щодо угоди про корисні копалини поки що не обговорюються конкретні суми чи борги.

Водночас NYT писало, що новий проєкт угоди, який раніше США надіслали Україні, має жорсткіші вимоги за попередній. Так, Вашингтон вимагає компенсації за всю раніше надану допомогу. Штати хочуть отримувати весь прибуток зі створеного під угоду фонду доти, доки Київ не поверне принаймні еквівалент наданої США допомоги з 4% річних.

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