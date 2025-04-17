За словами президента, наразі ведеться робота над текстом.

Україна та США сьогодні можуть у віртуальному режимі підписати меморандум про наміри стосовно майбутнього укладення серйозної угоди про корисні копалини. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

Глава держави відзначив, що минулого тижня технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна. Водночас, робота продовжувалася вчора і триває сьогодні.

"Наша перша віце-прем'єрка (міністр економіки України Юлія Свириденко) працює із командою Скотта Бессента (міністра фінансів США) і з Бессентом безпосередньо", - повідомив Зеленський.

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Президент додав, що американська сторона повернула співпрацю до перших кроків. Раніше робота почалася над серйозною угодою, яку ще має розглядати парламент, треба пройти відповідні процедури, а юристи мають попрацювати так, аби був успіх для обох держав. Технічна зустріч була позитивною, бо обидві країни йдуть на зустріч одна одній. Зеленський наголосив:

"Пару днів тому, американська сторона запропонувала, все ж таки, повернутись ще до одного кроку, поки юристи працюють над угодою - це меморандум про наміри. У нас наміри позитивні. Ми конструктивні. І ми це показуємо. І тому, меморандум про наміри, не сама угода, а меморандум про наміри може бути підписано в онлайн сьогодні".

За його словами, саме сьогодні українська сторона погодилась на це.

"Я так розумію, що вони зараз - віце-прем'єрка працює з американською стороною над текстом", - сказав президент.

Він вважає, що меморандум - це як перший крок. Водночас, в рамках процесу підготовки до розроблення угоди про корисні копалини мова не йшла про українську газотранспортну систему.

Угода про корисні копалини

Раніше речник МЗС Георгій Тихий розповів, що Україна та Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди про корисні копалини. За його речника, на думку української сторони, попередній раунд перемовин у Вашингтоні минулого тижня пройшов "конструктивно і позитивно", і "є хороші, правильні зрушення вперед, які наближають позиції сторін - наближають нас до укладення цієї угоди".

Заступник міністра економіки Тарас Качка запевнив, що переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин не передбачають конкретних сум або боргів, а йдеться про створення інструменту для спільних інвестицій і взаємної вигоди.

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