У подружжя виявили легку форму хвороби. Вони лікуються в своєму будинку в Стокгольмі.

Шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Читайте такожКолишній президент Світового банку помер від ускладнень пневмоніїУ подружжя виявили легку форму хвороби. Вони лікуються в своєму будинку в Стокгольмі. З ними на ізоляції перебувають двоє дітей, повідомляє 112.ua з посиланням на Aftonbladet.

У найближчі дні тест на коронавірус повинні зробити король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також принцеса Вікторія, сестра Карла Філіпа, і її чоловік принц Даніель.

25 березня, через 2 тижні після того як у Швеції стався перший спалах коронавірусу, 74-річний король Карл Густав і 76-річна королева Сільвія переїхали в окремий замок на самоізоляцію через те, що знаходяться в групі ризику. Вони скасували державні візити і виконували свою роботу по відеозв'язку зі свого робочого кабінету, а сусід робив їм всі необхідні покупки.

Коронавірус в Швеції

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Автор: УНІАН