В аеропорту імені Бен-Гуріона спеціальна комісія розглядатиме особливі випадки, для яких буде зроблено виняток.

У середу, 23 грудня, о 22:00, в Ізраїлі набуде чинності рішення про примусовий карантин в готелях для ізраїльтян, що прилітають з-за кордону.

Читайте також"Пропав хліб та туалетний папір": британці в паніці "змітають" продукти у супермаркетах (фоторепортаж)Вжиті заходи стосуються громадян Ізраїлю, які прилетіли з будь-якої країни світу, пише newsru.co.il.

В аеропорту імені Бен-Гуріона спеціальна комісія розглядатиме особливі випадки, для яких буде зроблено виняток.

Наприклад, в готелі не будуть відправляти неповнолітніх, які прибули в країну одні, літніх людей, які потребують допомоги в побуті, і людей з медичними проблемами, що не дозволяють їм жити в готелі.

Коронавірус в Ізраїлі

Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що з 20 грудня будуть вважатися небезпечними з епідеміологічної точки зору всі країни світу.

Кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину.

20 грудня в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19.

Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували напередодні ввечері.

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Автор: УНІАН