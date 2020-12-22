20 грудня в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19 / ілюстрація REUTERS

У середу, 23 грудня, о 22:00, в Ізраїлі набуде чинності рішення про примусовий карантин в готелях для ізраїльтян, що прилітають з-за кордону.

Читайте також"Пропав хліб та туалетний папір": британці в паніці "змітають" продукти у супермаркетах (фоторепортаж)Вжиті заходи стосуються громадян Ізраїлю, які прилетіли з будь-якої країни світу, пише newsru.co.il.

В аеропорту імені Бен-Гуріона спеціальна комісія розглядатиме особливі випадки, для яких буде зроблено виняток.

Наприклад, в готелі не будуть відправляти неповнолітніх, які прибули в країну одні, літніх людей, які потребують допомоги в побуті, і людей з медичними проблемами, що не дозволяють їм жити в готелі.

Коронавірус в Ізраїлі

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Автор: УНІАН