Державам ЄС рекомендується пускати людей на свою територію за умови тестування на COVID-19 і самоізоляції у разі позитивного тесту.

Європейська комісія рекомендує переглянути обмеження на транспортне сполучення з Великою Британією, дозволивши здійснювати невідкладні та необхідні поїздки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Заяві передували рішення десятків країн зупинити рейси через виявлення в Англії нового штаму коронавірусу, який поширюється значно швидше від попередніх. Наразі немає свідчень того, що виявлений штам викликає тяжчий перебіг хвороби.

Майже всі країни-члени ЄС зараз блокують в’їзд пасажирів із Великої Британії. Єврокомісія рекомендує державам пускати людей на свою територію за умови тесту на COVID-19 і дотримання вимоги самоізоляції в разі позитивного тесту. Але необов’язкові поїздки заохочувати не варто, зазначають у виконавчому органі ЄС.

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У Брюсселі запропонували також звільнити від обов’язкового тестування і обмежень на переміщення співробітників транспортних організацій, наприклад, водіїв вантажівок.

Керівник управління Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майк Раян наголошує, що нові штами – це нормальне явище для пандемії, і не варто говорити, що ситуація вийшла з-під контролю. Таку заяву раніше зробив, зокрема, британський міністр охорони здоров’я Метт Генкок.

Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

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Автор: Леся Лещенко