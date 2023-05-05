Наразі невідомо, для чого Росія вивела туди кораблі.

Норвезькі військові виявили присутність кількох російських кораблів у міжнародній акваторії Північного моря. За останні два місяці активність російського флоту у цьому регіоні зросла.

Як пише Nettavisen із посиланням на заяву військовослужбовців, появу нових військових кораблів РФ пов'язують із "Днем перемоги" 9 травня. Однак цього разу активність помітніша, ніж у минулі роки.

Норвегія продовжує відстежувати присутність росіян. Кораблі ВМФ РФ наразі перебувають у міжнародних водах. Хоча це цілком законно, у Норвегії це виділили як примітний факт.

Відео дня

Аналітик Військово-морського інституту США із псевдонімом HI Sutton також відзначив появу 5 кораблів російських ВМС у Північному морі. Він вважає, що судна вийшли з російських портів у Балтійському морі на навчання.

Зазначається, що представники Норвегії не вперше звертають увагу на активність російського флоту. У лютому розвідка країни повідомляла, що РФ вперше за 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі з тактичною ядерною зброєю. У спільному розслідуванні скандинавських країн вказувалось, що російські військові та інші судна ведуть збір даних у Балтійському та Північному морях, щоб влаштувати подальші диверсії на вітрових електростанціях, газопроводах та пошкодити кабелі зв'язку.

Діяльність російського флоту

У квітні стало відомо, що військово-морські сили Швеції та Фінляндії перебувають у підвищеній готовності, щоб запобігти можливій російській атаці по енергетичних мережах країн. Тоді вказувалось, що російські військові кораблі були помічені поблизу вітрових електростанцій та підводних електрокабелів.

Згідно з розслідуванням міжнародної групи журналістів, були знайдені докази прихованого перебування російських кораблів біля місць вибуху газопроводу "Північний потік". Зазначається, що це були судна, які здатні здійснювати підводні операції.

На тлі цього уряд Польщі ухвалив законопроект, який дозволить військовим топити ворожі кораблі у разі загрози газопроводу Baltic Pipe.

Вас також можуть зацікавити новини: