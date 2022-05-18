Вони хочуть бути готові до потенційного вторгнення Росії.

Країни Балтії і Польща вимагають від НАТО розширити військовий контингент на своїй території, щоб ефективно оборонятися в разі потенційного нападу Росії. Тим часом інші члени Альянсу, такі як Франція та Італія, висловлюють скептицизм щодо перекидання військ.

Про ці розбіжності розповіли журналісти The Washington Post з посиланням на власні джерела.

"Не можна виключати прямої військової агресії Росії проти союзників по НАТО. Росія може швидко зібрати військові сили біля східного кордону НАТО і поставити Альянс перед доконаним фактом [початку] короткострокової війни", — сказано в конфіденційному зверненні країн Балтії, яке потрапило до журналістів WP.

У тому ж документі Литва, Латвія та Естонія запропонували створити угруповання чисельністю 20 тисяч військ, яка отримає завдання швидко дістатися в будь-яку з країн східного флангу НАТО в разі нападу. Частина країн Альянсу, наприклад, Франція та Італія, обережно ставляться до цієї пропозиції. Вони не хочуть ініціювати нові розгортання, адже тоді доведеться витрачати додаткові кошти і зменшувати кількість військ на інших позиціях.

Початкове рішення з цього питання буде винесено до кінця червня на саміті в Мадриді. Там же розглядатимуть заявки Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО, якщо вдасться вирішити розбіжності з Туреччиною.

Лідери країн Східної Європи стверджують, що пасивна відповідь буде помилкою. У 2008-му і 2014-му Захід теж обмежено реагував на агресію Росії по відношенню до Грузії та України відповідно. На думку голів держав, це буде прорахунок з тієї ж категорії.

Литва, Латвія та Естонія пропонують НАТО конкретний план: завчасно розмістити техніку на їх території і збільшити резерви, які зможуть швидко реагувати на вторгнення. При цьому в самих державах повинні базуватися по одній бригаді НАТО-близько 6 тисяч військовослужбовців порівняно з 2 тисячами до лютого 2022 року.

У Польщі розміщено 10 тисяч солдатів, хоча на початку року було 4,5 тисячі. Однак країна хотіла б ще сильніше розширити військову присутність. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі виступає за створення баз з тимчасово розгорнутими військами в Східній Європі. За його словами, це створить "ефект постійності" без необхідності нести витрати на переміщення сімей в рамках більш тривалого розгортання.

Нагадаємо, в Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Украину неодноразово погрожували членам НАТО зі Східної Європи. Наприклад, нещодавно в РФ запропонували поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію". А на пропагандистських ефірах росТВ нерідко обговорювали анексію країн Балтії.

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