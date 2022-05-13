Причиною стали нещодавні заяви прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

У Російській Федерації закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на" денацифікацію " після України. Це реакція на нещодавні заяви прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького про ідеологію "русского миру".

До агресивних дій проти Польщі закликав голова комітету Держдуми з контролю Олег Морозов в особистому Telegram-каналі.

"Своїми заявами про Росію як "ракову пухлину" і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", — написав посадовець.

Коментар Морозова — це реакція на нещодавню статтю прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Як повідомляв УНІАН, він порівняв ідеологію "русского миру" з комунізмом і нацизмом. Урядовець назвав її "раковою пухлиною", а Путіна — "більш небезпечним, ніж Гітлер і Сталін".

Нагадаємо, пропозиція "денацифікувати" Польщу на манер України — це пропозиція розв'язати повномасштабну війну, причому проти країни-члена НАТО. А згідно з п'ятою поправкою, напад на одного представника Альянсу розцінюється, як атака на всю організацію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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