Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, зараз територія Естонії і сухопутний кордон ґрунтується на Тартуському мирному договорі.

Парламент Естонія розгляне пропозицію уряду відкликати підписи під договорами про сухопутний і морський кордон з Росією, підписаними 18 лютого 2014 року.

Відповідну пропозицію до парламенту внесла опозиційна консервативна Народна партія Естонії, пише zn.ua з посиланням на сайт естонського парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, зараз територія Естонії і сухопутний кордон ґрунтується на Тартуському мирному договорі.

Естонія і Росія наразі не мають юридично оформленого кордону. У 2005 році після понад 10 років переговорів в Москві був підписаний прикордонний договір. Однак естонська сторона при його ратифікації включила в преамбулу згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.

За інформацією Deutsche Welle, у 2014 році було узгоджено новий варіант договору про російсько-Естонський кордон. Документ був схвалений у першому читанні Естонським парламентом, але без посилання на Тартуський мирний договір. Втім, у РФ цей документ досі не ратифікували.

Водночас в Естонії значна частина політичних сил наполягає на включенні посилання на Тартуський мирний договір в нову угоду про кордон.

Нагадаємо, Естонія та інші країни Балтії мають намір домагатися посилення захисту східного флангу НАТО через російську агресію проти України та погрози Росії на адресу країн Східної Європи.

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