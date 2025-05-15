Заповнення прогалини, залишеної США в Європі, потребуватиме поєднання часу, довгострокових політичних зобов'язань і більш амбітних інвестицій.

Європа могла б вижити без військової підтримки США, але, згідно з новим звітом, знадобиться чверть століття, щоб замінити американців, і це обійдеться в 1 трильйон доларів. Про це пише Politico.

Дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень показало, що гіпотетичне виведення військ США з Європи зробить членів НАТО на континенті вразливими до російської загрози і зіткнеться з "суворим вибором" щодо того, як заповнити величезні прогалини.

Важливо, що витрати на аналогічну заміну обладнання та персоналу США складуть приблизно 1 трильйон доларів за 25 років. Це включає одноразові витрати на закупівлю в розмірі від 226 до 344 мільярдів доларів - залежно від якості обладнання, що закуповується, - і додаткові витрати, пов'язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

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Цікаво, що найдорожчою статтею у списку закупівель будуть 400 тактичних бойових літаків, за якими слідують 20 есмінців і 24 ракети класу "земля-повітря" великої дальності.

IISS підрахував, що в разі великомасштабної військової операції з відбиття російського нападу вартість заміни особового складу США (оцінюється в 128 000 військовослужбовців) перевищить 12 мільярдів доларів.

Зазначається, що оцінка не включає інші кричущі прогалини, вартість яких складніше підрахувати. До них відносяться командування і управління, координація, космос, розвідка і спостереження, а також вартість ядерної зброї. Аналітики пишуть:

"Європейцям також необхідно буде заповнити деякі головні посади, як-от посаду верховного головнокомандувача союзними військами в Європі - командувача НАТО на континенті та його другу за рангом військову посаду. З виходом США з гри їм також доведеться активізувати зусилля з дипломатичної координації".

Важливо, що заповнення прогалини, залишеної США в Європі, потребуватиме поєднання часу, довгострокових політичних зобов'язань і більш амбітних інвестицій. Але навіть за необмеженої політичної доброї волі та відповідних грошових коштів європейська промисловість у короткостроковій перспективі не зможе задовольнити збільшений попит, згідно з IISS. Виробники зброї зіткнуться з вузькими місцями в ланцюжку поставок, нестачею кваліфікованих робітників, а також фінансовими і нормативними обмеженнями.

"Найімовірніше, мрія "купувати європейське", яку пропагувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, не матеріалізується протягом деякого часу. Навіть якщо закупівлі в сухопутному секторі зростуть, інші сектори, такі як військово-морський та аерокосмічний, отримали дуже мало інвестицій. У деяких галузях, таких як ракетна артилерія або малопомітні винищувачі, купівля місцевого просто неможлива", - вважають експерти.

Зазначається, що незважаючи на залежність Європи від американських військових постачальників, що зберігається, є ознаки прогресу. На думку авторів звіту, тенденція "купувати європейське" швидше за все набере обертів.

Збільшення витрат на оборону країн ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року кілька країн НАТО активізували свої зусилля щодо досягнення або перевищення мети альянсу з витрат не менше 2 відсотків валового внутрішнього продукту на оборону.

Повернення Дональда Трампа в Білий дім стало несподіваним благом для прихильників європейської оборони. Вимоги президента про те, щоб європейські союзники робили більший внесок у НАТО, і його припущення про те, що США можуть відмовитися від своїх оборонних зобов'язань на континенті, поставили під сумнів надійність Америки як союзника.

Британські солдати можуть битися пліч-о-пліч зі своїми європейськими колегами перед обличчям російської агресії в рамках знаменної угоди. Велика Британія і ЄС представлять пакт про оборону і безпеку наступного тижня в рамках широкомасштабної угоди, яка приведе Велику Британію до найтіснішого союзу з ЄС з моменту Brexit.

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