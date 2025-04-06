У посольстві визнали, що удару завдала Росія.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк висловила українцям співчуття через удар по Кривому Рогу, цього разу згадавши про Росію.

Після слів президента України Володимира Зеленського про те, що його розчарувала реакція американського посольства на цю атаку, Брінк опублікувала в мікроблозі X новий допис. В ньому вказується, що саме Росія вдарила балістичною ракетою по місту:

"Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених".

Реакція США на удар по Кривому Рогу

​Нагадаємо, 4 квітня російська ракета вдарила по житловому району в Кривому Розі, внаслідок чого загинули 20 людей, зокрема 9 дітей, а понад 60 отримали поранення.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на цю трагедію, висловивши співчуття постраждалим, але не згадала безпосередньо Росію як винуватця атаки.

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування такою реакцією, зазначивши, що в Америці бояться сказати слово "російська", говорячи про ракету, яка вбила дітей.

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