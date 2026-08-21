Росія провела ракетні випробування поблизу островів, на які претендує Японія

В Японії вже відреагували на таку інформацію.

Росія провела рідкісні ракетні навчання за участю військово-морських суден та наземної пускової установки біля островів на Далекому Сході, на які також претендує Японія, внаслідок чого посилилися нещодавні напруження між вдома країнами. Про це пише Bloomberg.

За інформацією російської Тихоокеанської флотилії, ракети були запущені з атомного підводного човна, ракетного крейсера та системи берегової оборони "Бастіон" поблизу Південних Курильських островів.

"Згідно з повідомленням, ракети були випущені по цілях, розташованих на відстані понад 300 кілометрів, і влучили в них. Тихоокеанський флот не вказав точне місце проведення навчань, але у 2016 році Росія розгорнула батареї берегової оборони "Бастіон" на острові Ітуруп, відомому в Японії як Еторофу", - нагадали у матеріалі.

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Водночас міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі відреагував на навчання та заявив:

"Нарощування військової присутності Росії на чотирьох Північних островах суперечить позиції Японії і є неприйнятним".

Що цьому передувало

Bloomberg зазначило, що Південні Курильські острови перебувають під контролем РФ після того, як СРСР відібрав їх у Японії в останні дні Другої світової війни. Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін вперше відвідав цю територію, приїхавши на острів Ітуруп.

"Візит Путіна та випробування ракет відбулися на тлі того, що Японія приєдналася до західних країн у підтримці України в її обороні проти російського вторгнення, зокрема шляхом введення санкцій проти Москви. Токіо також надало нелетальну допомогу збройним силам України, зокрема бронежилети та транспортні засоби", - зауважили у матеріалі.

На такий візит різко відреагувала Японія.

"Північні території, включаючи Еторофу, є невід'ємною частиною території Японії як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", - заявив міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі.

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