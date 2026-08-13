Путін вперше відвідав спірні Курильські острови: Японія різко відреагувала

Путін відвідав рибзавод, скуштував кілька видів ікри та отримав гостинці із собою. Візит уже викликав різку реакцію Японії.

Російський диктатор Володимир Путін уперше за понад чверть століття перебування при владі відвідав Курильські острови. Після прибуття на Ітуруп він одразу вирушив на рибопереробний комбінат "Ясний", де продегустував місцеву ікру. Про це повідомляють російські медіа.

На підприємстві Путіну запропонували ікру минтая, кети та горбуші. Правителю РФ також пообіцяли дати продукцію із собою.

"Ми вам із собою дамо", – сказала співробітниця підприємства.

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Під час перебування на Ітурупі Путін також поспілкувався з місцевими жителями. Після цього він вирушив до Південно-Сахалінська.

Путін уперше побував на Курилах

Попри те, що Путін очолює Росію з 2000 року, на Курильських островах він раніше не бував. У січні 2024 року під час зустрічі з далекосхідними підприємцями російський диктатор сам визнавав, що ще жодного разу не відвідував ці території.

Водночас інші високопосадовці РФ приїжджали на острови. Дмитро Медведєв чотири рази відвідував Курили: у 2010 році як президент, а у 2012, 2015 та 2019 роках – як прем'єр-міністр. У 2021 році на Ітурупі побував російський прем'єр Михайло Мішустін.

Як відреагувала Японія

Візит Путіна викликав різку реакцію Японії, яка вважає південну частину Курильських островів своєю територією. Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі заявив, що Токіо рішуче протестує проти поїздки російського правителя.

"Північні території, включаючи Еторофу, є невід'ємною частиною території Японії як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", – заявив він.

У чому полягає суперечка між Росією та Японією

Південні Курильські острови перебувають під контролем Росії, однак Японія називає їх Північними територіями та претендує на Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї.

Територіальна суперечка залишається однією з головних причин, через які Росія та Японія досі не уклали мирний договір після Другої світової війни.

Москва наполягає на своєму суверенітеті над островами та заявляє, що він закріплений міжнародними документами. Токіо з цим не погоджується.

Переговори про мирний договір Росія призупинила у 2022 році після запровадження Японією санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.

У жовтні 2022-го року Верховна Рада України визнала, що Росія окупувала Курильські острови. Таким чином Київ оголосив про свою офіційну підтримку Токіо у цьому питанні.

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