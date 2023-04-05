Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, влада країни не хоче повторення подій війни в Україні на своїй території.

Сейм Латвії затвердив закон про обов'язковий військовий призов.

Як повідомляє агентство Delfi, перші строковики почнуть проходити службу вже влітку 2023 року. Призову в Службу Національної оборони підлягають чоловіки і жінки від 18 до 27 років на термін в 11 місяців.

Державна служба оборони буде поділятися на два види: безпосередньо військову і службу цивільної оборони (альтернативну службу в установах Міноборони).

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Цього року заклик буде добровільним, але згодом влада має намір відправляти повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка буде відбирати випадкових людей пропорційно кількості населення кожного латвійського регіону. У 2023 році планують залучити до служби 300 молодих людей, а потім ще 300 у січні 2024.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, влада країни не хоче повторення подій війни в Україні на своїй території.

Протидія Латвії щодо РФ

Сейм Латвії 11 серпня визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм.

Посольство Латвії в Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії. Однак залишився єдиний виняток.