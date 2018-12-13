Підготовка до вторгнення РФ: Турчинов розповів деталі масштабних військових навчань

Секретар РНБО підкреслив, саме ця перевірка відбувається в усіх регіонах, а не тільки там, де оголошений воєнний стан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні в умовах воєнного стану відбувається масштабна перевірка готовності системи цивільної оборони, 25 бригад територіальної оборони до повномасштабного військового вторгнення Росії.

Про це Турчинов сказав під час спільного з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим брифінгу щодо фінальної фази командно-штабних навчань підрозділів МВС у Київській області, що тривали 4 дні.

«Це достатньо багаточисельні і серйозні навчання, в яких узяли участь біля 1,2 тис. чоловік особового складу, було задіяно понад ста одиниць військової та спеціальної техніки. Навчання продемонстрували високий рівень підготовки наших нацгвардійців, прикордонників, ДСНС, працівників Нацполіції. Сьогодні такі навчання проводяться практично по всій країні, в першу чергу задіяні ЗСУ», - заявив він.

Водночас, за словами Турчинова, відбувається масштабна перевірка готовності системи цивільної оборони, готовності територіальної оборони, усіх 25 бригад, які розташовані в кожному регіоні України.

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«Все це проводиться в межах фактично наймасштабнішої підготовки країни в умовах воєнного стану до готовності діяти, жити, працювати і перемагати в умовах повномасштабного військового вторгнення ворога, - заявив він.

Секретар РНБО підкреслив, саме ця перевірка відбувається в усіх регіонах, а не тільки там, де оголошений воєнний стан.

«Ми бачимо не тільки переваги, а й недоліки, що для нас також дуже важливо. Для того, щоб їх виправити у нас є час», - зауважив він.

Своєю чергою Аваков наголосив, що такі навчання дозволяють напрацьовувати компетентність у найскладніших ситуаціях.

«Сьогодні ми підбиваємо підсумки чотириденних навчань цілим рядом тактичних вправ, в тому числі епізоду, коли на 102 телефонує людина і повідомляє про захоплення заручників. І як покроково наші підрозділи справляються з цією ситуацією. Нам дуже важливі компетентні дії кожного підрозділу: поліції, ДСНС, Національної гвардії. Нам не потрібні лозунги. Нам потрібні чіткі, злагоджені дії в складних ситуаціях», - наголосив міністр

Аваков зазначив, що в навчаннях брали участь нові підрозділи, які виховала Україна за ці чотири роки.

«В кожній області України є спецпризначенці високого рівня, які готові виконувати будь-які складні задачі, починаючи від ситуації зі захопленням заручників і закінчуючи прямим протистоянням з рецидивістами. Сьогодні ми також бачили залучені сили ДСНС», - наголосив міністр.

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В свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що правоохоронці постійно стикаються з нетиповими ситуаціями, коли звичайні мітинги та акції перетворюють на поле політичної битви.

«Ми живемо у світі гібридних загроз, проти нас ведуть підступну війну. Тому всі наші підрозділи вчаться працювати у нових, складних, непередбачуваних умовах. Такі навчання – це чудовий спосіб для всіх підрозділів, структур і відділів забезпечити публічну безпеку. Саме аналіз роботи у нових та нетипових ситуаціях став передумовою проведення масштабних тактико-спеціальних навчань структур МВС», - сказав Сергій Яровий.

Згідно з інформацією, новацією навчань стало залучення до роботи фахівців із медіакомунікацій, які паралельно відпрацьовували комунікаційну компоненту. З усіх учасників були сформовані 4 оперативні штаби. Загальна координація здійснювалась з Центрального пункту управління силами і засобами, до складу якого входили представники державних органів системи МВС.

Штаби очолювали спочатку заступники голови ГУ НП, а згодом і начальники Головних управлінь Національної поліції в областях.

Кожні три години відбувалась заміна керівників, таким чином кожен з учасників навчань спробував себе в якості керівника оперативного штабу.

Регламентом змагань передбачались наступні елементи:

- командне подолання смуги перешкод;

- стрільба з фізичними навантаженнями;

- орієнтування на місцевості;

- тактична медицина;

- подолання мінно-вибухових перешкод.

Як повідомляв УНІАН, після нападу Росії на українські кораблі в районі Керченської протоки з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.