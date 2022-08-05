Термін дії візових обмежень невизначений.

Посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії. Однак залишився єдиний виняток.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації", - зазначили у дипвідомстві.

Єдиним винятком для видачі візи стане необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.

Причину цього рішення у посольстві не назвали.

Як повідомляв УНІАН, у Латвії через позицію щодо України можуть покарати росіян, які мають і латвійське громадянство - у Сеймі є такий проект закону.

Президент країни пояснив, що деякі росіяни у Латвії явно проукраїнські, дехто ще не зрозумів, що коїться, але поступово рухається у напрямку розуміння.

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