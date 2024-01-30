85 млн євро з цієї суми спрямують на придбання 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

29 січня 2024 року міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про виділення 122 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду країни.

Відомо, що цю суму розподілять на різні потреби. Переважна більшість коштів, а саме 87 мільйонів євро, виділять на придбання 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

25 мільйонів євро скерують до Міжнародного фонду з питань України, очолюваний Великою Британією. З нього фінансується закупівля військового обладнання безпосередньо у виробників. Серед іншого, йдеться про системи протиповітряної оборони, боєприпаси і запчастини.

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Ще10 мільйонів євро Нідерланди спрямують на посилення кіберзахисту в Україні. Раніше країна приєдналася до ІТ-коаліції.

"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні", – заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Допомога України: останні новини

Посли Європейського союзу підтримали ідею використання прибутків від заморожених активів РФ на допомогу для України. Наступним кроком стане погодження фактичного переказу грошей.

Раніше Сенат Італії підтримав рішення уряду стосовно продовження дії дозволу на постачання воєнних засобів в Україну до 31 грудня 2024 року. Тепер рішення має розглянути італійська Палата депутатів.

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