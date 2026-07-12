Українська ППО пропускає 92% балістики: в El Pais розкрили головну вразливість Києва

Експерти вважають, що ситуація найближчим часом не покращиться.

Україна змогла швидко налагодити масове виробництво сучасної, ефективної та недорогої зброї, особливо безпілотників усіх видів, проте вона все ще вкрай беззахисна перед ударами російських балістичних ракет, пише El Pais.

Так, під час двох останніх масштабних атак на Київ, 2 та 6 липня, 49 із 53 запущених балістичних ракет - 92% - досягли цілі. Зокрема, під час атаки в понеділок із 29 балістичних ракет не було перехоплено жодної.

При цьому за останній тиждень Україні довелося зіткнутися приблизно з 2200 ударними безпілотниками, понад 1730 авіабомбами та 106 ракетами. І хоча системи ППО Києва стали дуже ефективними у перехопленні безпілотників – збиваючи близько 90% з них, – це не зменшує гостру необхідність у засобах протиракетної оборони, зазначає видання.

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"Опитані експерти вважають, що цей недолік неможливо подолати в короткостроковій перспективі, особливо через труднощі з придбанням американської системи ППО Patriot, основного засобу протидії балістичним ракетам", – йдеться в статті.

Київ насамперед зацікавлений у варіантах PAC-2 та PAC-3. Кожен перехоплювач PAC-3, який вважається найбільш придатним для перехоплення балістичних ракет, коштує близько 4 мільйонів доларів, а повна пускова батарея оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів. Окрім вартості, проблемою є також високий світовий попит на ці системи.

"Найбільша проблема зараз – це війна з Іраном, для якої використовується велика кількість цих ракет Patriot… Американська промисловість не в змозі виробляти достатню кількість для поповнення цих запасів, і, більше того, Україна не входить до числа її пріоритетів", – каже директор Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, навіть якщо технології виробництва Patriot будуть передані Києву, то в кращому разі знадобиться шість місяців, щоб Україна змогла отримати подібну зброю.

Він вважає, що "реальне рішення" полягає не лише в наданні таких перехоплювачів, а й у постачанні ракет великої дальності, таких як Tomahawk, або аналогічної зброї, здатної позбавити Росію можливості здійснювати масовані атаки.

Європа мало що може зробити

За словами Крістіана Д. Вільянуеви, редактора військово-політичного журналу Ejércitos, виробництво Patriot здійснюється в обсягах, значно менших, ніж потрібно наразі в умовах війни.

"Незалежно від того, скільки грошей Європа хоче вкласти через PURL, ракети Patriot виробляються тими темпами, якими вони виробляються", – пояснює Вільянуева. Він також підкреслює, що проблема полягає не лише в самій ракеті та поточному попиті на неї, а й у всій системі, яка її підтримує: радарах, транспортних засобах, пускових батареях, ліцензіях, виробничих лініях тощо. Зрештою, попри тиск з боку Брюсселя чи НАТО, все залежить від схвалення Трампа, а це означає, що "Європа мало що може зробити", – підсумовує він.

У будь-якому разі, додає редактор Ejércitos, процес залежить від таких факторів, як експортні правила США та вимоги до ліцензування, і навіть від присутності українських фахівців на американській землі. Коротше кажучи, це займе "багато місяців", прогнозує він.

Атаки Росії – новини

У ніч на 11 липня під час російської атаки на Київ протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну з шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

В ООН заявили, що атаки Росії в останні місяці призвели до найбільшої кількості жертв серед цивільного населення з 2022 року. В організації наголосили, що попередні дані за червень свідчать про ще більшу кількість жертв – щонайменше 265 осіб загинули та 1 тис. 816 отримали поранення.

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