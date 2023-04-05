Офіцер ФСО підтвердив, що доньку диктатору народила його давня коханка Світлана Кривоногих.

Екс-працівник Федеральної служби охорони Гліб Караулов, який працював особисто з диктатором Путіним, більшість інсайдів про дітей російського диктатора та його особисте життя - правда.

Як повідомив Караулов, який втік з Росії, в інтерв'ю проекту "Досьє", він налагоджував зв'язок у місцях, де бував Путін та його команда. Його колеги займалися такою самою роботою, але в різних резиденціях Путіна - в Сочі або Санкт-Петербурзі.

За словами офіцера, більшість даних, оприлюднених журналістами про життя Путіна, його дітей і коханок - правда.

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Зокрема, у Путіна є позашлюбна донька від мільярдерки Світлани Кривоногих. Вперше інформація про неї спливла у ЗМІ тільки три роки тому. У 2003 році Кривоногих народила Путіну доньку Єлизавету (Луїзу). За це її щедро винагородили - у неї 2,8% банку "Росія", нерухомості у РФ на 7 млрд рублів, шикарні апартаменти в Монако, частка від морських перевезень, стриптиз-клуб "Ленінград" та курорт "Ігора" - у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна.

Кривоногих та Путіна пов'язувала багаторічна дружба ще з 1990-х. Після 2000 року Кривоногих раптом розбагатіла. У її оточенні опинилися багато впливових політиків з команди Путіна. За інсайдерською інформацією, тоді вона стала коханкою диктатора. За зв'язки з Путіним Велика Британія ввела санкції проти Кривоногих.

20-річна Єлизавета не носить прізвище Путіна, а в соцмережах називає себе Луїзою Розовою. Втім, по-батькові вона Володимирівна. Публічно дівчина частіше приховує обличчя.

На рідкісних кадрах, де видно обличчя Єлизавети, не важко розгледіти фантастичну схожість з Путіним. Деякі фізіогномісти вважають, що у Путіна та його доньки понад 70% схожих рис.

На момент народження Єлизавети Путін офіційно був одружений з Людмилою Шкребневою, з якою виховував двох доньок. Про розлучення диктатор оголосив лише через 10 років - у 2013 році.

За словами Караулова, у ФСО про дітей Путіна прийнято мовчати і навіть не називати вголос їхніх імен. Це стосується і Єлизавети, і трьох дітей Путіна від Аліни Кабаєвої.

До повномасштабного вторгнення Росії до України Єлизавета вела відкриту сторінку в Instagram, де вихвалялася подорожами, успіхами та власним брендом. Однак потім на неї звалився шквал хейту. Через це дівчина закрила сторінку та приховала фото.

Караулов зауважив, що дочок Путіна охороняють офіцери ФСО. Йдеться старших доньок - Катерину Тихонову та Марію Воронцову. Охорона супроводжує їх у всіх резиденціях, де вони зупиняються, але спостереження проводиться приховано.

Водночас про коханку Путіна Аліну Кабаєву та їхніх спільних дітей у ФСО не говорять. Хоч інколи офіцери промовляються про спільне проживання Путіна і Кабаєвої, деталі про їхні стосунки знає обмежене коло осіб.

Світлана Кривоногих - що відомо про коханку Путіна

Колишня коханка російського диктатора Володимира Путіна, яку незалежні росЗМІ називають матір'ю його доньки, Світлана Кривоногих потрапила під санкції Великобританії.

Кривоногих потрапила до санкційного списку як акціонер банку "Росія" та російської "Національної Медіа Групи". Вона "послідовно пропагує Російський напад на Україну".

Розслідувачі російського сайту "Проект" з'ясували, що Путін є батьком доньки Кривоногих Єлизавети. Дівчинка народилася у 2003 році. У Кремлі цю інформацію спростовують.

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