Лукашенко виступив перед силовиками Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив, що відмовиться від влади в Білорусі в разі втрати підтримки з боку силовиків.

Про це він сказав під час виступу перед бійцями "ОМОНу", передає Телеграм-канал "Пул Первого".

"Якби люди в погонах даремно їли хліб, якби в ті серпневі дні ви здригнулися - ми сьогодні жили б в іншій країні. І чи взагалі жили б ми, чи існувала б ця країна? Поки останній "омонівець" мені не скаже йти - я буду наглухо стояти в цій країні поруч з вами пліч-о-пліч", - заявив Лукашенко.

Вибори і протести в Білорусі: що відбувається

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Юрій Годован