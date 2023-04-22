Диктатор поскаржився, що буцімто через "конфлікт" в Україні Білорусь "втягують" у Третю світову.

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка ніяк не можуть облишити фантомні "фашисти". Тепер найближчий друг Путіна переймається загрозою Третьої світової через російсько-українську війну.

"Фашисти, нацисти й інша мерзота... Деструктивні сили намагаються переписати історію, заперечують наш спільний вклад у велику перемогу та виправдовують свої злочинні дії і того часу, і сьогоднішні", - заявив Лукашенко.

Він поскаржився, що буцімто через "конфлікт" в Україні Білорусь "втягують" у Третю світову. "Я переконаний: тоді у них не вийшло, і цього разу у них теж нічого не вийде",- сказав він своїм маріонетковим чиновникам.

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Що казав Лукашенко про війну в Україні - останні новини

31 березня білоруський диктатор традиційно пригрозив Заходу ядерним ударом у разі поразки Росії у війні з Україною. "Українці вважають, що вони переможуть? Це дурниці. Не можна перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, буде застосовано найстрашнішу зброю", - стверджував політик.

Участь Білорусі у російській агресії - головне

Зараз РФ використовує Білорусь як "хаб" з перекидання зброї й техніки на схід України та полігон для навчання мобілізованих. Так само активна російська авіація у білоруському небі, яка регулярно збирає розвіддані для майбутніх ударів по Україні.

Окремо Мінськ намагається легітимізувати безпомічні кремлівські терористичні організації "ЛДНР" як окремі "уряди" на окупованій РФ частині Донбасу.

Водночас Путін намагається усіляко підштовхувати Лукашенка до прямої агресії проти України. Якихось ознак того, що диктатор погодився на пропозицію свого союзника, немає.

Проти Білорусі теж запроваджені санкції як проти агресорки.

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