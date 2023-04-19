МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

В Міністерстві закордонних справ України засудили проведення невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, яка відбулася 18 квітня в Мінську.

ВІдомство вважає це спробою легітимізації представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку, йдеться в заяві.

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", – наголошують в МЗС.

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МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

"Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", – акцентують в МЗС.

Зустріч Пушиліна з Лукашенком - що відомо

У вівторок, 18 квітня, стало відомо про зустріч ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з білоруським диктатором Олександром Лукашенком в Мінську. Останній, серед іншого, запропонував допомогу у тому, аби "відновити і нормалізувати" життя в окупованому українському Донецьку. Лукашенко також він повідомив, що у ватажка "ДНР" склалася гарна думка про Білорусь.

Це не перший візит представника російської окупаційної "влади" на захоплених територіях України до Білорусі. Пушилін також вже приїжджав до Білорусі торік в липні – разом із російськими чиновниками.

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