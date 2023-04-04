Білоруський диктатор поскаржився, що спецслужби не встигають давати відсіч.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову виправдав війну Російської Федерації проти України та вбивства мирних українців. Він знову заявив про "дуже серйозні загрози".

"У зв'язку з різними подіями в світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО (війна проти України – УНІАН) Російської Федерації – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, так треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні", - цитує Лукашенка білоруське агентство Белта.

При цьому білоруський диктатор заявив, що його спецслужби не можуть за всім поспіти через технічний розвиток.

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"Люди повинні розуміти: ми не від Господа Бога, всі ми передбачити не можемо. І у нас, і у вас (в Росії - УНІАН) з'являються різного роду відморозки саме всередині суспільства, на яких роблять ставку Іноземні терористи. Їх інакше не назвеш. Це не розвідка, не контррозвідка, це просто наші вороги. Вони ("вороги" - УНІАН) знаходять в нашому таборі, як прийнято говорити, відповідних людей, роблять на них упор", - підсумував Лукашенко.

Візит Наришкіна до Білорусі - що відомо

4 квітня до Мінська прибув директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін. В ході візиту глава російської розвідки зустрівся з Лукашенком. На зустрічі також був присутній голова КДБ Білорусі Іван Тертель.

При цьому Наришкін видав кремлівські наративи, зокрема він заявив, що Польща чекає "вдалого моменту", щоб захопити західні регіони Україна.

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