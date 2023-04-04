Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову виправдав війну Російської Федерації проти України та вбивства мирних українців. Він знову заявив про "дуже серйозні загрози".
"У зв'язку з різними подіями в світі, і не остання причина тут і антитерористична, СВО (війна проти України – УНІАН) Російської Федерації – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, так треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні", - цитує Лукашенка білоруське агентство Белта.
При цьому білоруський диктатор заявив, що його спецслужби не можуть за всім поспіти через технічний розвиток.
"Люди повинні розуміти: ми не від Господа Бога, всі ми передбачити не можемо. І у нас, і у вас (в Росії - УНІАН) з'являються різного роду відморозки саме всередині суспільства, на яких роблять ставку Іноземні терористи. Їх інакше не назвеш. Це не розвідка, не контррозвідка, це просто наші вороги. Вони ("вороги" - УНІАН) знаходять в нашому таборі, як прийнято говорити, відповідних людей, роблять на них упор", - підсумував Лукашенко.
Візит Наришкіна до Білорусі - що відомо
4 квітня до Мінська прибув директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін. В ході візиту глава російської розвідки зустрівся з Лукашенком. На зустрічі також був присутній голова КДБ Білорусі Іван Тертель.
При цьому Наришкін видав кремлівські наративи, зокрема він заявив, що Польща чекає "вдалого моменту", щоб захопити західні регіони Україна.