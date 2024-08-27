Макрон обожнює Telegram, хоч його попереджували про ризики, - Politico

Джерела видання надали докази того, що Макрон регулярно використовує застосунок.

Президент Франції Еммануель Макрон є завзятим користувачем Telegram. Він "нещодавно" був онлайн.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, не тільки Макрон, але й інші члени французької еліти використовують Телеграм. Програма для обміну зашифрованими повідомленнями активно використовується в політичних і медійних колах, включно з президентом Франції. Але це не вберегло її засновника Павла Дурова від арешту.

Колишній депутат показав журналістам чат з Макроном. Там зазначалося, що президент "нещодавно" був у мережі.

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"Макрон був користувачем Telegram з перших днів своєї першої президентської кампанії. Майже десятиліття потому додаток продовжує широко використовуватися як членами кабінету міністрів, так і політичними чиновниками всіх рангів і партій, особливо в промакронівських колах", - пише видання.

Натомість днями французька поліція затримала засновника месенджера Дурова в аеропорту. Арешт піддався критиці з боку самопроголошених прихильників свободи слова, зокрема власника X і Tesla Ілона Маска, а також російських чиновників, зокрема сенатора Олексія Пушкова. У власному Telegram-каналі Пушков назвав Францію "ліберальною диктатурою", яка "не терпить осіб, які претендують на свободу".

У дописі на X у понеділок Макрон заперечив ці звинувачення. За його словами, арешт Дурова "жодним чином не був політичним рішенням".

"Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям і духу підприємництва. Так і залишиться", - написав він.

Партія Макрона "Відродження" все ще використовує Telegram для надсилання публічних повідомлень журналістам у приватному каналі, який включає 150 представників преси, як і міністерство внутрішніх справ Франції. У Макрона також є публічний канал, де публікуються заяви та останні новини, на який підписалися понад 30 000 осіб.

Під час президентської кампанії 2017 року французькі силовики вже попереджали табір Макрона про використання Telegram.

"Вони сказали нам, що за нами стежать, що ми ризикуємо бути зламаними і що ми повинні бути обережними з Telegram, який є російським додатком", - цитує газета Libération радника Макрона.

Ерік Боторел, парламентарій партії "Відродження", який зосереджується на питаннях, пов’язаних з кібернетичною мережею, визнав "постійне використання Telegram, незважаючи на більш-менш законні попередження".

Боторель описав рівень захисту Telegram як "не найкращий, але й не найгірший", підкресливши при цьому, що Olvid, французька платформа обміну зашифрованими повідомленнями, яку прем’єр-міністр попросив членів кабінету використовувати замість Telegram, "запропонувала більше гарантій".

"Люди не хочуть починати з нуля, втрачати свої чати", - сказав Боторель про продовження використання Telegram у політичних колах, описуючи це як "силу звички".

Арешт Дурова - деталі

Засновника і керівника Telegram Павла Дурова заарештували в суботу. Розслідування стосується злочинів, пов'язаних із ймовірними незаконними транзакціями, дитячою порнографією і шахрайством у застосунку, а також відмовою повідомляти інформацію владі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.

"Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде", - написав він.

Затримання Дурова підкреслило надто масштабний статус додатка для обміну повідомленнями в найсмертоноснішій війні в Європі після Другої світової війни.

Як пише The New York Times, вторгнення Росії в Україну допомогло перетворити Telegram із нішевого комунікаційного інструменту для освічених верств Росії на глобальне явище. Додаток дав змогу мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, і дав як пропагандистам, так і незалежним журналістам трибуну в боротьбі за серця й уми тих, хто стежить за війною.

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