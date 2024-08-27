Telegram став основним месенджером війни в Україні, арешт Дурова зчинив переполох, - NYT

Затримання Дурова виявило потребу Росії розвивати більш безпечні канали військового зв'язку.

Затримання засновника Telegram Павла Дурова підкреслило надто масштабний статус застосунку для обміну повідомленнями в найбільш смертоносній війні в Європі після Другої світової війни.

Як пише The New York Times, вторгнення Росії в Україну допомогло перетворити Telegram із нішевого комунікаційного інструменту для освічених верств Росії на глобальне явище. Застосунок дозволив мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, і дав як пропагандистам, так і незалежним журналістам трибуну в боротьбі за серця та розум тих, хто стежить за війною.

Telegram був заснований Дуровим разом із його братом у 2013 році. Дуров, громадянин Франції, який народився в Росії, був заарештований у зв’язку з розслідуванням злочинної діяльності в застосунку та відсутності співпраці з правоохоронними органами Франції, заявили прокурори.

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За даними Левада-Центру, сьогодні кожен другий російський громадянин використовує Telegram або для отримання інформації, або для спілкування з іншими, порівняно з приблизно 38 відсотками на початку війни.

Багато росіян звернулися до програми обміну повідомленнями, щоб отримати новини про війну після того, як Кремль заборонив більшість інших великих західних соціальних медіа-платформ у країні, включаючи Facebook та Instagram. Російський уряд також закрив кілька незалежних газет, веб-сайтів, радіо- та телевізійних станцій, а також ув’язнив сотні людей за сумніви в офіційному наративі війни.

Приблизно кожен четвертий росіянин щодня читає Telegram-канали, які надають більш реальний погляд на війну. П'ять років тому цей показник становив лише 1%.

Інших приваблює надійне шифрування та налаштування конфіденційності програми, що робить Telegram привабливим засобом передачі конфіденційної інформації в час ескалації цензури та репресій у Росії.

Поєднання великої аудиторії Telegram і передбачуваної безпеки платформи зробили його улюбленим інструментом спілкування в Росії як для прихильників вторгнення, так і для противників.

Незалежні журналісти, які зараз перебувають у вигнанні, використовували додаток, щоб продовжувати висвітлювати війну та інформувати російську аудиторію про її втрати. Раніше маловідомі військові блогери та аналітики зібрали мільйони підписників у Telegram після вторгнення, ставши життєво важливими арбітрами щодо перебігу війни. Волонтери використовували застосунок для збору пожертвувань для військ і для допомоги в евакуації цивільних осіб, які потрапили в бойові дії.

Telegram також став відомим джерелом інформації про війну в Україні. Багато хто в країні звертається до Telegram для сповіщень про повітряний наліт, які вважаються швидшими, ніж офіційний урядовий додаток.

Але, мабуть, найпоказовішим є те, що солдати на передовій застосовують Telegram. Відсутність обмежень щодо насильницького контенту означає, що застосунок став порталом із найжахливішими відео бойових дій, які розкривають реальність війни 21-го століття, де дрони та бодікамери створили величезну кількість кадрів у реальному часі.

Як реагує РФ

Російські солдати також регулярно використовують Telegram для передачі один одному військової інформації, підкреслюючи, як війна в Україні велася за допомогою поєднання військових і комерційних технологій, які також включають аматорські дрони та маршрутизатори Starlink.

"На сьогоднішній день Telegram став, мабуть, основним засобом управління підрозділами", - написав у Telegram провоєнний російський канад Рибар, після затримання Дурова.

Рибар додав, що затримання Дурова виявило потребу Росії розвивати більш безпечні канали військового зв'язку.

Сила Telegram формувати наратив війни стала очевидною влітку 2023 року, коли російський воєначальник Євген Пригожин використав додаток, щоб оголосити про своє короткочасне повстання проти російського військового командування. Мільйони лююдей в Росії та за кордоном спостерігали в Telegram зображення та відео, як бронеколони Пригожина рухались до Москви, а телеканали країни показували свої звичайні розважальні програми.

Затримання Дурова тепер загрожує статусу Telegram як домінуючого медіа, що веде хроніку війни. Деякі аналітики стверджують, що його затримання може ускладнити збір коштів компанії, викликаючи сумніви щодо її майбутньої фінансової життєздатності. Інші висловили занепокоєння щодо стійкості захисту конфіденційності Telegram після того, як французькі ЗМІ повідомили, що правоохоронні органи країни прагнуть отримати доступ до бази даних приватних чатів у програмі.

Російський Telegram-канал Baza, близький до спецслужб країни, повідомив у понеділок, що силовики країни отримали вказівку видалити додаток зі своїх телефонів.

"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала в неділю в Telegram російська пропагандистка Маргарита Симоньян

Російський уряд і раніше намагався вивести людей з Telegram, частково через страх передати компанії, якою керує панДуров, конфіденційну інформацію про національну безпеку. Але спроба 2018 року заблокувати доступ до програми виявилася марною, і через два роки уряд відмовився від цих спроб.

Відтоді Telegram став основним каналом для повідомлень російського уряду.

Арешт Дурова - деталі

В аеропорту Ле-Бурже, який розташований під Парижем, спецслужби Франції ввечері 24 серпня затримали Павла Дурова, коли він зійшов на злітно-посадкову смугу зі свого приватного літака.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.

"Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде", - написав він.

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