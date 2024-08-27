У понеділок увечері було ухвалено рішення про продовження його утримання під вартою.

Засновник Telegram Павло Дуров залишиться під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів, заявив у вівторок паризький прокурор.

Reuters зазначає, що в понеділок увечері було ухвалено рішення про продовження його утримання під вартою.

Таким чином, Дуров залишиться під вартою до середи, 28 серпня. Після цього французькі правоохоронні органи мають або відпустити його або пред'явити йому звинувачення.

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Після арешту Дурова популярність Telegram у світі значно зросла. У самій Франції, де затримали засновника Telegram, месенджер посів перше місце за завантаженнями. Про це пише великий портал TechCrunch.

Арешт Дурова - деталі

Засновника і керівника Telegram Павла Дурова заарештували в суботу. Розслідування стосується злочинів, пов'язаних із ймовірними незаконними транзакціями, дитячою порнографією і шахрайством у застосунку, а також відмовою повідомляти інформацію владі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що затримання Павла Дурова на території країни не є політичним рішенням.

"Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і буде", - написав він.

Затримання Дурова підкреслило надто масштабний статус додатка для обміну повідомленнями в найсмертоноснішій війні в Європі після Другої світової війни.

Як пише The New York Times, вторгнення Росії в Україну допомогло перетворити Telegram із нішевого комунікаційного інструменту для освічених верств Росії на глобальне явище. Додаток дав змогу мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, і дав як пропагандистам, так і незалежним журналістам трибуну в боротьбі за серця й уми тих, хто стежить за війною.

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