На глибині понад 1 тисячу метрів у Дікі почалася шлунково-кишкова кровотеча, яка зробила задачу піднятися на поверхню вкрай складною.

Вивчення печер – не менш небезпечна, ніж захоплива справа. У цьому переконався 40-річний американський спелеолог Марк Дікі, який на понад тиждень застряг у печері в Туреччині. 12 вересня його витягли з печери живим – після безпрецедентної операції з порятунку, пише The Washington Post.

Дікі – досвідчений спелеолог, який 10 років працював в США інструктором комісії з порятунку в печерах. Він брав участь у низці рятувальних операцій та експедицій. Але під час спуску в турецьку печеру Морка глибиною 1280 метрів сталася надзвичайна ситуація – у Дікі почалася шлунково-кишкова кровотеча – яка поставила життя фахівця під загрозу.

Це відбулося, коли він був на глибині 1120 метрів під поверхнею. Через хворобу Дікі не зміг піднятися самостійно. 2 вересня колеги Дікі сповістили місцевих рятувальників про інцидент. Ті передали інформацію Європейській асоціації порятунку з печер 2 вересня. Тоді розпочалася велика міжнародна рятувальна операція зі залученням понад 160 спеціалістів з Болгарії, Хорватії, Угорщини, Італії, Польщі, Туреччини та Сполучених Штатів Америки.

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На глибині близько 1 тисячі метрів Дікі потрапив до табору під землею, де лікарі зробили йому переливання крові. Підйом сюди зайняв у досвідченого спелеолога близько 15 годин.

Після цього розпочався підйом на поверхню. Дікі вдалося підняти на поверхню за 57 годин. Близько 00:37 у вівторок Марка вивели з печери, за годину гелікоптер забрав його у шпиталь.

"Це сталося вперше. … Дивно знову опинитися над землею. Я був під землею набагато довше, ніж очікувалося", – сказав врятований чоловік журналістам та друзям, що зустріли його на поверхні. Він погодився з рятувальниками, котрі казали, що цей спуск має бути його останнім.

Наразі чоловік відновлюється в лікарні. У соцмережах він розповів про свій порятунок та подякував всім причетним.

"Я вийшов з печери і перебуваю у відділенні інтенсивної терапії. Це був жахливий досвід, я був найближче до смерті ніж коли-небудь. Я щиро ціную всіх людей, які брали участь як у порятунку мого життя, так і в тому, що допомогли мені вибратися з такої глибини", – написав він.

Неймовірні історії порятунку

Американський турист впав у кратер Везувію, намагаючись дістати свій телефон, який впав під час спроби зробити селфі. Гіди Везувію під наглядом рятувального вертольота спускалися в кратер, щоб дістати туриста.

А в Туреччині відпочивальники врятувалися від акули за допомогою швабри.

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