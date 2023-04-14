Іспанська альпіністка перебувала там в рамках проекту "Печера часу" для вивчення того, як довго людина може залишатися на самоті під землею.

Іспанська альпіністка Беатріс Фламіні 14 квітня 2023 року вийшла з печери на глибині 70 метрів, де вона провела 500 днів в ізоляції від зовнішнього світу.

Як пише The Washington Post, серед перших слів екстремалки було запитання, хто буде платити за святковий кухоль пива. У коротких коментарях журналістам Фламіні охарактеризувала досвід "відрізання" від зовнішнього світу як "відмінний і неперевершений". Потім вона попросила відпустити її, оскільки їй потрібен душ, який вона не приймала більше 16 місяців.

Пізніше на прес-конференції Фламіні сказала, що вона почувається, ніби все ще живе в той день, коли зайшла в печеру в 2021 році, й гадки не мала, що сталося з тих пір в світі, включаючи війну Росії в Україні.

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Вона також заявила, що перестала рахувати дні після того, як провела в печері близько 60 днів, і жодного разу не хотіла здатися, навіть під час вторгнення мух, яке вона назвала джерелом своїх найгірших спогадів. Час, проведений у печері, вона використовувала, щоб "читати, малювати, плести, бути, насолоджуватися".

"Насправді, я не хотіла виходити", – сказала альпіністка.

50-річна екстремалка з Мадрида "оселилася" в печері на півдні Іспанії 21 листопада 2021 року в рамках проекту під назвою "Печера часу", який був розроблений для вивчення того, як довго людина може залишатися на самоті під землею.

Фламіні використовувала дві камери, щоб задокументувати свій досвід, і розміщувала записи в пункті обміну в печері. Її товариші по команді доставляли їй туди їжу та інші необхідні речі й забирали все, що вона там залишала. Група психологів, дослідників, спелеологів і спортивних тренерів вивчала її записи, але вони не мали з нею прямого контакту.

Іспанські ЗМІ заявили, що Фламіні встановила новий світовий рекорд з найтривалішого перебування під землею. У 1987 році італієць Мауріціо Монтальбіні встановив світовий рекорд, провівши в печері 210 днів. Також пошукові запити в Інтернеті показують повідомлення про серба, який в 2016 році провів під землею більше 460 днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у швейцарських Альпах знайшли останки альпініста, зниклого майже 50 років тому. Оскільки площа льодовиків в Швейцарії скоротилася приблизно на 50% всього за 85 років, останнім часом поліція все частіше знаходить останки зниклих без вести альпіністів і туристів.

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