Представники наступної адміністрації США поки не виходили на звʼязок із Кремлем для підготовки можливої зустрічі Трампа із російським диктатором.

У Кремлі очікують, що обраний президент США Дональд Трамп проявить ініціативу і першим зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки це зазвичай робить президент чи очільник уряду, який прийшов до влади.

Таку заяву зробив у коментарі пропагандистському журналісту Павлу Зарубіну помічник російського правителя Юрій Ушаков. Він зауважив, що у Москві не сидять в очікуванні початку переговорів із Трампом про завершення розвʼязаної проти України війни.

"Мені не хотілося б, щоб створювалося таке враження, що в Москві сидять і чекають, коли телефонний дзвінок надійде з Вашингтона. Ні, ми спокійно чекаємо, коли команда Трампа займе свої місця, Трамп увійде до Овального офісу. Потім подивимося, що буде", – заявив він.

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Він додав, що представники наступної адміністрації США поки не виходили на звʼязок із Кремлем для підготовки можливої зустрічі Трампа із російським диктатором.

За його словами, спочатку будуть контакти між Білим Домом та адміністрацією Путіна в закритому форматі.

"Потім вже вирішуються питання щодо подальшого розвитку діалогу, включаючи можливу розмову на найвищому рівні", – сказав помічник очільника Кремля.

На уточнююче запитання про те, чи означають його слова, що у Москві чекають, що Трамп зателефонує Путіну першим, Ушаков відповів:

"Ми не сидимо і не чекаємо. Ми спокійно розуміємо всю ситуацію і знаємо, що рано чи пізно якісь сигнали з Вашингтона нам надійдуть. Ми готові до них. Ми готові вислухати відповідні пропозиції та конструктивно на них відповісти".

Трамп і Путін

Видання Bloomberg пише, що у команді наступного президента США Дональда Трампа готують дві стратегії примусу російського диктатора Володимира Путіна до миру з Україною.

Зокрема, один із варіантів передбачає посилення санкційного тиску на країну-агресорку, кажуть поінформовані джерела. Зазначається, що обидва плани ще перебувають на ранніх стадіях готовності і зрештою будуть залежати від рішень самого Трампа.

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