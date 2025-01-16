Він припустив, що команда Байдена уникала посилення санкцій проти російської нафти, щоб не підвищувати внутрішні ціни на нафту і газ у США напередодні виборів 2024 року.

Кандидат на пост міністра фінансів Скотт Бессент заявив, що повністю підтримає посилення санкцій проти російських нафтових компаній, якщо обраний президент Дональд Трамп схвалить цю стратегію для завершення війни в Україні. Про це пише The Hill.

"Якщо будь-які офіційні особи Російської Федерації дивляться ці слухання щодо затвердження кандидатури, вони мають знати: якщо мене буде затверджено, і якщо президент Трамп попросить мене підтримати його стратегію щодо завершення війни в Україні, я на 100% готовий до посилення санкцій, особливо проти російських нафтових гігантів, до такого рівня, який змусить Російську Федерацію сісти за стіл переговорів", - сказав Бессент.

Він назвав війну в Україні "однією з найбільших трагедій мого дорослого життя".

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"І завершити її [необхідно] якомога швидше, в якій би ролі Міністерство фінансів не могло допомогти в цьому - якщо мене затвердять, я готовий це робити", - додав він.

Бессент висловив думку, що санкції адміністрації Байдена проти Росії "були недостатньо жорсткими". Він припустив, що команда Байдена донедавна уникала посилення санкцій проти російської нафти, щоб не підвищувати внутрішні ціни на нафту і газ у США напередодні виборів 2024 року. Фінансист пояснив:

"Я вважаю, що попередня адміністрація боялася підвищення цін на енергоносії в США під час виборчого сезону. І мені незрозуміло, чому радник із національної безпеки [Джейк] Салліван, ідучи з посади, підвищує рівень санкцій проти російських нафтових компаній, тоді як ціни на нафту у США за цей місяць зросли приблизно на 9%".

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Команда Трампа розглядає як пом'якшення, так і посилення санкцій проти російської нафтової галузі. За даними видання Bloomberg, зараз у команді обраного президента США розглядають два підходи до примусу Росії до закінчення бойових дій в Україні.

У разі, якщо адміністрація обраного президента вважатиме, що війна в Україні близька до завершення, США будуть готові піти на поступки щодо російського нафтового сектора. Зокрема, чиновники розглядають можливість продовження ліцензій виробників або підвищення цінової стелі на російську нафту.

В іншому разі команда Трампа збирається посилити санкційний тиск. Згідно з джерелами Bloomberg, мова може йти про санкції проти європейських вантажовідправників і покупців нафти з Азії - компаній з Китаю та Індії.

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