Саме грою із санкціями Трамп планує схилити Путіна до підписання миру з Україною.

Команда новообраного президента Дональда Трампа розробляє широкомасштабну стратегію санкцій проти Росії, щоб змусити її до мирної угоди з Україною в найближчі місяці. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними розглядаються два основні підходи. Перший варіант покликаний трохи підштовхнути Росію до угоди, якщо закінчення війни в Україні виглядатиме вже чимось близьким. У цьому випадку США підуть на певні послаблення у санкціях щодо російського нафтового сектору. Другий варіант навпаки передбачає посилення санкційного тиску на Росію, аби примусити її до закінчення війни.

За словами співрозмовників видання, ці плани команди Трампа ще перебувають на ранніх стадіях готовності і зрештою будуть залежати від рішень самого новообраного президента.

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Разом з тим, як зазначає Bloomberg, перед командою Трампа постане та сама дилема, яка стояла перед Байденом: як натиснути на Росію, уникнувши при цьому серйозних потрясінь на глобальних ринках нафти та зберігши статус долара як світової резервної валюти.

Як пише Bloomberg, перший лакмусовий папірець, який виявить наміри команди Трампа, з’явиться в середині березня. Тоді завершиться термін дії так званої "загальної ліцензії", яка надає винятки з деяких санкцій. Якщо уряд Трампа дозволить припинити дію цих винятків, це може посилити тиск на Кремль.

За словами джерел, агресивніша російська політика може змусити команду Трампа посилити вторинні санкції щодо торгівлі нафтою, у тому числі щодо великих компаній в Китаї та Індії. Інший можливий підхід: жорсткіші обмеження щодо танкерів, які перевозять російську нафту через данські та турецькі морські протоки.

Більш м’який сценарій може означати підняття "стелі" дозволеної ціни на російську нафту вище нинішніх 60 доларів за барель.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, десятки нафтових танкерів так званого тіньового флоту кинули якір у різних точках океану, зокрема біля берегів Китаю та Російської Федерації. Причиною став новий пакет санкцій США від 10 січня, через який більше ніхто не хоче мати справи з цими танкерами.

Також ми розповідали, що напередодні США запровадили масштабні санкції проти РФ та Китаю. Новий санкційний пакет за своїм масштабом схожий на удар по російському нафтовому експорту минулого тижня, але тепер під ударом опинилася російська оборонка.

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