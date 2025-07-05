За словами одіозного російського чиновника, Рютте "зʼїв занадто багато чарівних грибів".

Одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте.

Пост зі своїми "роздумами" Медведєв оприлюднив у соцмережі Х. Причиною стала заява генсека Альянсу про те, що Китай може використати Росію, аби відволікти увагу Заходу від Тайваню, якщо Пекін вирішить напасти.

"Генсек Рютте явно з'їв занадто багато чарівних грибів, які так люблять голландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Це може стати в нагоді в сибірському таборі", – видав Медведєв.

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Інші абсурдні заяви російських політиків

The Telegraph днями писало, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом правитель РФ Путін заявив, що Росія нібито "допомогла" сформувати Сполучені Штати Америки. Зазначалося, що Путін наполягав, що дві країни "пов'язані не тільки союзом у Першій і Другій світових війнах, а й глибшим історичним корінням". Водночас невідомо, як на ці заяви відреагував сам Трамп.

Наприкінці червня Медведєв заявив, що Росії не подобається ідея вступу України до ЄС. За його словами, це нібито становить небезпеку для країни-агресорки РФ.

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