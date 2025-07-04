Невідомо, як сам Трамп відреагував на цю заяву.

Володимир Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом у четвер заявив, що Росія зіграла роль у формуванні Сполучених Штатів, пише The Telegraph, посилаючись на повідомлення російських держЗМІ.

Зокрема, помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що "з нашого боку було зазначено, що Росія відіграла важливу роль у формуванні американської державності, зокрема під час Війни за незалежність 250 років тому, а потім під час Громадянської війни, яка закінчилася 160 років тому".

Також, за його словами, Путін заявив Трампу, що дві країни "пов'язані не тільки союзом у Першій і Другій світових війнах, а й глибшим історичним корінням".

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Як зазначає видання, невідомо, як сам Трамп відреагував на цю заяву.

Розмова Путіна і Трампа - інші подробиці

Телефонна розмова Трампа і Путіна тривала майже годину і була зосереджена на війні в Україні, а також ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, повідомляється, що під час дзвінка Путін сказав, що не "відступить" від своїх цілей в Україні, але водночас запевнив президента США в готовності продовжити переговорний процес з Україною.

Пізніше Трамп також прокоментував розмову, заявивши, що "не домігся жодного прогресу".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається поговорити з Трампом у п'ятницю.

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