Заяви опального російського політика різко контрастують з попередньою риторикою Кремля щодо цього питання.

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз більше не є економічним партнером, а перетворився на ворога Росії. Відтак, він поставив під сумнів навіть саму ідею вступу України до ЄС.

Як йдеться у черговій Telegram-публікації Медведєва, він вважає Брюссель "справжнім ворогом", а ЄС у нинішньому вигляді назвав "не меншою загрозою, ніж НАТО". Він зазначив, що блок, "нашпигований зброєю", поступово трансформується у військовий блок з чіткою антиросійською позицією.

Раніше Кремль уникав різкої критики євроінтеграційних прагнень Києва. Сам Володимир Путін ще у 2022 році заявляв, що не має заперечень проти вступу України до ЄС. Проте, тепер риторика кардинально змінилася: Москва відкрито заявляє, що членство України в ЄС — небезпека для Росії.

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"Таким чином, так звана ідея України в ЄС є небезпекою для нашої країни", — написав Медведєв.

Членство України в ЄС - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна подала заявку на членство в ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й отримала статус кандидата в тому ж році. Вступ до ЄС лишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів України.

Раніше повідомлялося також, що 88% українців підтримали б на референдумі вступ до ЄС.

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